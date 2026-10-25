Gostujuća ekipa je povela pogotkom Alehandra Himeneza u 65. minutu, posle asistencije Nikola Fađolija.



Markus Tiram je u 90+1. minutu pogodio za izjednačenje nakon dodavanja Endija Dijufa.



Inter je do pobede došao golom Pjotra Zjelinskog iz penala u 90+7. minutu. Prethodno je Viktor Valdepenjas oborio Tirama u svom šesnaestercu.



Srpski reprezentativac Aleksandar Stanković proveo je celu utakmicu na klupi domaće ekipe.



Inter je vodeći na tabeli Serije A sa 22 boda, koliko ima i drugoplasirani Lacio, dok je Fjorentina na 18. mestu sa četiri.



U sledećem kolu, Inter će gostovati Veneciji, a Fjorentina će dočekati Atalantu.