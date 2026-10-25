Danil Medvedev je osvojio titulu na turniru u u Almatiju pošto je u finalu pobedio Gruzina Nikolza Basilašvilija sa 2-1 u setovima.

To je ruskom teniseru 25. trofej u karijeri. Međutim, ono što je najvažnije jeste da je prvi put u karijeri uspeo da odbrani titulu na jednom turniru!

Dakle, nekada prvi reket sveta nikada do sada nije uspevao da osvoji neki turnir dve godine zaredom, ali je sada konačno skinuo to prokletstvo.

Pored toga, u Trci za Završni masters, Medvedev je skočio na četvrto mesto, te deluje da je jednom nogom već u Torinu.