Ovoga puta je izgubio od Aleksa Molčana u okviru kvalifikacija za ATP turnir u Beču, što niko nije očekivao. Ovo je bio njihov drugi duel i druga pobeda Slovaka.

Hamad Međedović se dosta muči u poslednje vreme, njemu je ovo osmi poraz na ATP turu (ukoliko izuzmemo pobedu za Srbiju u Dejvis kupu). Gubio je redom na Vimbldonu, onda u Montrealu, Sinsinatiju, Ju-Es Openu, Šangaju i Lionu, a i sada u Beču.

Bio je blagi favorit Hamad, ali to nije opravdao na terenu. Prvi set je izgubio rutinski, uzeo je samo dva gema, s tim da nije došao ni do brejk lopte. U drugom je bio nešto bolji, ali nijednu brejk loptu nije imao tokom celog meča.

Samo je bolje branio svoj servis, što nije bilo dovoljno za trijumf.