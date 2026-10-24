Radovao se i Lazar Marković, bivša uzdanica Partizana koja sada nosi dres Čukaričkog, ali priznaje da se mu pomešane emocije.

-Netipičan osećaj, ali sve je to fudbal, život, sport… Normalno da mi nije drago zbog Partizana, ali nadam se da će se klub oporaviti i dići. Drago mi je što sam sa vratio na mesto na kome sam proveo ceo život.

Čukarički igra dobar, organizovan fudbal, ima sistem. Dobra ekipa, dobar trener, zbog toga mi se svidelo ovde, nadam se da ćemo ući u plej-of i izboriti Evropu - poručio je Marković.