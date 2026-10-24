Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Igokeu u petom kolu ABA lige rezultatom 81:80 i to poenima Čime Monekea.

Čima Moneke je prvo izblokirao Delalića, zatim je povukao loptu preko celog terena i položio je u koš za vođstvo Crvene zvezde 81:80 u Laktašima na šest sekundi do kraja.

Imala je Igokea napad za pobedu, ali Zvezda je pravovremeno rotirala i na kraju je Kremer osujetio pokušaj domaćih i ostalo je 81:80 za pobedu tima Ibona Navara.

Crveno-beli imaju skor 3-1, dok je Igokea na 1-3.