Fudbaleri Šangaj Šenhue izgubili su pretposlednje kolo kineskog šampionata od ekipe Šenžena sa 1:2.

Ekipa Vladana Milojevića doživela je poraz u prilično neverovatnom scenariju i to posle 16 minuta nadoknade.

Šenžen je vodio od 46. minuta, a onda je u 64. usledilo izjednačenje. Činilo se da je sve gotovo kada je u 90+1. minutu Moraeš pogodio sa penala za novo vođstvo Šenžena.

Ipak, u 16. minutu nadoknade Milojevićev tim je dobio šansu sa bele tačke da dođe do izjednačenja, ali je Ratao promašio.

Na svu sreću Šangaj je u sigurnoj zoni i u poslednje kolo ulazi rasterećeno.