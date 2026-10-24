Fudbaleri Partizana izgubili su od Čukaričkog u 13. kolu Superlige Srbije rezultatom 2:0.

Pretio je Čukarički od samog početka meča u Humskoj. Već u 4. minutu su Brđani istrčali kontru, Miladinović je imao samog Markovića, ali je bio sebičan i šutirao je pored gola.

Nastavila je Čuka sa presingom, a onda je i Partizan preko Čumića u 11. minutu imao prvu ozbiljniju priliku, ali, promene rezultata nije bilo.

Ipak, gosti su česte napade krunisali golom u 34. minutu, a strelac je bio Milan Đoković, koji je pogodio glavom, posle centaršuta Docića.

Đoković je duplirao prednost Čukaričkog u nadoknadi prvog poluvremena.

U drugom poluvremenu nije bilo promene rezultata, Čukarički je upisao trijumf, a crno-beli čak sedmi poraz u Superligi Srbije.

Partizan je ponovo u "zoni ispadanja", na 10. mestu sa 11 bodova, dok je Čukarički šesti sa 18 bodova.

Meč pratite uživo putem našeg bloga:

Partizan - Čukarički (0:2)

Parizan: Milošević - Samson, Simić, Lima, Petrović - Zeković, I. Miladinović - Čumić, Kostić, Trifunović - Že

Čukarički: Čarapić - Stanković, Majga, Đoković, Šehović - Docić, Sisoko - Mustma, U. Miladinović, Marković - Jovanović

Drugo poluvreme:

82. minut - Još jedan neverovatan promašaj Partizana! Že je pronašao samog Zubairua na pet metara, a ovaj je uspeo da prebaci gol, neverovatan promašaj

71. minut - Že je dobio žuti karton, sve manje vremena za crno-bele

64. minut - Sjajna šansa Simića, odbranio je nogom Čarapić, Partizan sve češće napada, ali, gola nema i dalje za domaću ekipu

58. minut - Zubairu je šutirao posle slobodnog udarca, po sredini gola direktno u ruke Čarapića

52. minut - Kostić je pokušao za crno-bele, ali, propala je i ta prilika

Prvo poluvreme:

45+2 - Gool! Ponovo je Đoković strelac! Čukarički ima ubedljivu prednost! (0:2)

37. minut - Morao je Docić da izađe iz igre zbog povrede, a zamenio ga je Nikolić

34. minut - Gool! Milan Đoković je strelac! Čukarički vodi u Humskoj! Posle centaršuta Docića, Đoković je glavom smestio loptu u mrežu (0:1)

24. minut - Ponovo brani Milošević! Lazar Marković je prošao bez ikakvih problema pored Čumića koji se okliznuo i pao, a potom je bivši kapiten Partizana ušao u kazneni prostor

18. minut - Probao je sada i Miladinović za Partizan, ali je lopta završila preko gola

11. minut - Čumić je tukao po loptu, prva, ogromna šansa i za Partizan

9. minut - Nastavlja se presing Čukaričkog, čeka se i buđenje crno-belih

4.minut - Velika prilika za Čukarički! Brđani su istrčali kontru, Miladinović je imao potpuno samog Markovića, ipak, bio je sebičan i šutirao pored gola, neverovatan je to promašaj bio

1.minut - Počela je utakmica u Humskoj!

15.15 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču 13. kola Superlige Srbije između Partizana i Čukaričkog. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Humske.