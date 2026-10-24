Srđan Blagojević je u potpunosti povezao tim Akrona od dolaska ovog leta i posle loših rezultata na startu, uhvatili su zalet u ruskoj Premmijer ligi.

Bivši trener Partizana predvodio je njegov tim do pobede 3:1 protiv lidera na tabeli Dinama iz Moskve.

Prednost domaćinu u 17. minutu doneo je Artjom Šumanski, letošnja neostvarena želja Partizana. Jaroslav Gladišev izjadnačio je u 55. minutu, ali finiš je pripao sastavu za koji nastupa doskorašnji špic Čukaričkog Slobodan Tedić.

Srbin je u 71. minutu izašao iz igre, minut posle novog vođstva Akrona u režiji Kristijana Bistrovića. Potom, Tedićeva zamena,Maksim Boldirev potvrdio je pobedu u četvrtom minutu nadoknade.

Akron je tako izašao iz zone ispadanja i sada ima 12 bodova. U poslednjih 5 mečeva, osvojili su 8. Sa druge strane, Dinamu je ovo prvi poraz posle čak 10 uzastopnih pobeda i sad čekaju da rivali završe kolo pa da vide hoće li ostati na prvom mestu.