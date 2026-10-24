Nakon što je u prošlom kolu protiv Dinama iz Mahačkale uzet bod, a prethodno posle penala savladana i Lokomotiva u grupnoj fazi Kupa Rusije, Blagojević je vezao i treći okršaj bez poraza i tim izvukao iznad zone ispadanja sa 12 bodova, makar do utakmice Lokomotive u 12. kolu.
Artjom Šumanski je doneo prednost Akronu u 17, Jaroslav Gladišev izjednačio rezultat u 55, da bi Kristijan Bistrović u 70. i Maksim Boldirev u četvrtom minutu nadoknade postavili konačan rezultat.
Boldirev je u 71. minutu na teren ušao umesto srpskog fudbalera Slobodana Tedića, dok je Milutin Vidosavljević presedeo duel na klupi.
Dinamo na prvom mestu RPL ima 25 bodova, ali ga sada mogu preteći Zenit (24), Spartak (23), CSKA (22) i Krasnodar (22).
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