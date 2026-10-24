-Očekujem da će protivnik biti u niskom bloku, jer naš način igre i naša formacija često primoravaju rivale da se tako postave. Zato moramo da budemo oprezni u tranziciji, odnosno prilikom prelaska iz napada u odbranu, kao i kod kontranapada, rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Albert Rijera uoči duela sa OFK Beogradom u 13. kolu Superlige.

Zvezda sutra od 16 sati posle 13 godina gostuje na Staroj Karaburmi.

-Moramo da izbegavamo greške u prvoj i drugoj zoni. To je ekipa koja igra direktnim loptama prema napadaču. Imaju igrača koji povezuje igru sa napadačem i često koriste duge lopte. Oko njih se nalazi nekoliko igrača, uključujući krilne fudbalere i ofanzivnog veznog, odnosno „desetku“. Moramo da budemo koncentrisani i spremni za takvu igru. U modernom fudbalu nema mnogo iznenađenja, jer postoji mnogo informacija o protivnicima. Ipak, mi uvek pokušavamo da iznenadimo rivala. Sutra ćete videti neka iznenađenja sa naše strane - istakao je Rijera.

Rotacija će sigurno biti, ali ne mogu da otkrijem koliko, jer ne želimo da protivniku dajemo informacije, dodao je španski stručnjak.

-Najvažnija je uvek sledeća utakmica. Fudbal se igra danas, a ne juče. Ne možemo da živimo od prošlosti. To stalno ponavljam svojim igračima. Sutra ponovo moraju da pokažu kvalitet koji poseduju. Kao što takođe govorim, fudbal pripada igračima. Oni su ti koji moraju da donesu odluke na terenu, da odigraju poslednji pas, šutiraju i postižu golove. Prenosim im svoje znanje i dajem sve informacije koje su im potrebne na terenu. Međutim, kao i posle prethodne utakmice, ne smemo da žalimo samo za propuštenim prilikama. Za mene je najvažnije to što stvaramo veliki broj šansi i imamo mnogo prilika da pobedimo. U prvenstvu trenutno radimo dobar posao. Uopšteno gledano, zadovoljan sam onim što vidim.

Rijera je otkrio i da mu četvorica fudbalera neće biti na raspolaganju.

-Lukasen je i dalje van stroja, još uvek ne trenira sa ekipom. Više je na terapijama i radi individualno, ali očekujem da će se vratiti za otprilike dve nedelje. Dakle, on je i dalje van tima. Abu Fani će propustiti meč zbog kartona. Jutros smo odlučili da poštedimo i Elšnika, osetio je mali problem sa aduktorom i želimo da ga zaštitimo za ovu utakmicu. Takođe, Gaštarov je jutros došao sa temperaturom, tako da su i njih dvojica van konkurencije za meč - poručio je Rijera.