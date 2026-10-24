Novi predsednik Skupštine kluba je ugledni profesor Dragan Lončar, potpredsednik zadužen za sportska pitanja biće legenda kluba Vladislav Lale Lučić, dok je za potpredsednika za ekonomsko finansijska pitanja izabran ugledni privrednik Miloš Colić.

Za Predsednika Upravnog Odbora izabran je Živorad Vasić, dok je novi potpredsednik Upravnog Odbora advokat Đorđe Simić.

Kako se navodi u saopštenju crveno-belih, predsednik kluba Željko Drčelić izvestio je članove Skupštine o toku pregovora sa Evroligom i u vezi sa franšizom i dugoročnim učešćem KK Crvena zvezda u evroligaškom takmičenju.

Tom prilikom, nakon što je detaljno obrazložio poziciju kluba u ovom procesu i sve finansijske detalje vezane za franšizu - glasanjem je dobio odobrenje Skupštine da nastavi pregovore sa Evroligom oko dobijanja dugoročnog ugovora.