Jedan od njih je upravo bio i bivši igrač Panatinaikosa, Marijus Grigonis koji je za "Basketnews" odgovarao na pitanja povodom pomenutog slučaja:

- Ne želim da kažem ništa previše dramatično. On je to predstavio na svoj način. Sada mu se ljudi ne smeju, već je on taj koji se smeje. Kao što sam rekao, takvi razgovori postoje, ali ne mogu da vam pružim nikakav dokaz.

Priznao je i sam da je bilo nekoliko sumnjivih utakmica:

- Definitivno je bilo nekoliko utakmica, možda i više od toga, na kojima se nije ni prikrivalo šta se radi. Ipak, kada igraš, ne možeš to da dokažeš. Nekad misliš da je samo reč o jednom od onih dana. Dobro je što se ovakve stvari na kraju razreše jer sport uopšte ne bi trebalo da bude takav. Ovakve stvari su, ipak, prisutne u sportu, počevši od fudbala, pa do košarke, a odgovorni moraju da budu uhvaćeni.