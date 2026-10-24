Srpski reprezentativac Ivan Ilić mora na operaciju u Finsku nakon povrede zadobijene na meču sa Bolonjom. Leče je potvrdio leziju tetive, pa fudbalera očekuje duža pauza van terena.

Zbog ozbiljnosti povrede, Ilić će morati da bude podvrgnut hirurškom zahvatu. Operacija je već zakazana za utorak na klinici u finskom Turkuu i operisaće ga priznati stručnjak, profesor Lase Lempainen. Iako Leče još nije objavio zvanične procene o tačnom trajanju oporavka, izvesno je da igrača očekuje duže odsustvo sa terena.

Klub se povodom celokupne situacije oglasio i zvaničnim saopštenjem.

- Leče saopštava da je fudbaler Ivan Ilić nakon povrede zadobijene tokom utakmice protiv Bolonje, podvrgnut dodatnim detaljnim instrumentalnim pregledima koji su potvrdili mišićno-tetivnu leziju levog pravog butnog mišića uz parcijalnu leziju tetive. Fudbaler će u utorak biti podvrgnut hirurškom zahvatu - oglasili su se iz kluba.



