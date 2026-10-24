Selektor muške rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales saopštio je konačan spisak igrača za mečeve protiv Estonije i Ukrajine na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo na kojem je posle duge pauze zbog operacije i Lazar Kukić:

Srbija se nalazi u trećoj grupi, zajedno sa selekcijama Islanda, Ukrajine i Estonije, a prvi meč odigraće protiv Estonije, 5. novembra u Novom Sadu, a tri dana kasnije gostovaće Ukrajini u Prešovu, u Slovačkoj.

Na spisku se nalaze:

Golmani: Dejan Milosavljev (Kjelce), Vladimir Cupara (Balingen), Luka Krivokapić (Partizan).

Leva krila: Vanja Ilić (Eks an Provan), Marko Srdanović (Vojvodina).

Desna krila: Darko Đukić (Ohrid), Vukašin Vorkapić (Vardar).

Pivoti: Dragan Pešmalbek (Vesprem), Mijajlo Marsenić (Fikse Berlin), Luka Rogan (Lajpcig).

Levi bekovi: Uroš Borzaš (Alkaloid), Miloš Kos (Partizan), Marko Tasić (Dinamo Pančevo).

Srednji bekovi: Lazar Kukić (Seged), Stefan Dodić (Vesprem), Ognjen Cenić (Nekse).

Desni bekovi: Uroš Kojadinović (Tuluz), Uroš Mitrović (Vardar).