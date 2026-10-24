Kako "Slobodna Dalmacija" nezvanično saznaje, generalni sekretar Torcide Ivan Rinčić uhapšen zbog sumnje da je pretio jedanaestorici novinara i jednom političkom analitičaru. Splitsko-dalmatinska policijska uprava saopštila je da je sprovela kriminalističko istraživanje nad hrvatskim državljaninom rođenim 1997. godine, zbog sumnje da je počinio krivično delo pretnje.

Prema navodima policije, osumnjičeni je 18. oktobra 2026. godine na društvenoj mreži objavio kolaž fotografija 12 osoba, uz tekst koji je sadržao direktne pretnje. Kako je navedeno, cilj objave bio je zastrašivanje i uznemiravanje novinara i političkog analitičara zbog posla kojim se bave.

- Nakon završenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je predat pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podneta krivična prijava Opštinskom državnom tužilaštvu u Splitu - saopštila je policija.

Rinčić je za glavnog sekretara Torcide izabran u martu 2023. godine, zajedno sa predsednikom udruženja Antom Stipetićem Rabom, koji se u utorak predao policiji zbog svoje uloge u nacističkom korteu uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Ligi konferencije.

Prilikom izbora, njih dvojica zahvalila su prethodnicima na radu i doprinosu, ističući da će nastaviti da rade na razvoju, organizaciji i unapređenju navijačkih aktivnosti.

U aprilu iste godine Rinčić je izabran i u Upravni odbor udruženja "Naš Hajduk", zajedno sa članom predsedništva Torcide Lukasom Marinom Tomasom. Njih dvojica zamenili su Anta Bakalića i Danijela Grbića.

Rinčić je više od dve godine istovremeno obavljao funkciju glavnog sekretara Torcide i bio član Upravnog odbora Našeg Hajduka. U junu 2025. godine dobio je jednoglasnu razrešnicu na redovnoj izbornoj skupštini udruženja, zajedno sa predsednikom Dinom Markovićem, sekretarom Tomislavom Milardovićem i članovima uprave Lukasom Marinom Tomasom i Miranom Sušcem.

Rinčić se našao u centru pažnje regionalnih medija i u januaru ove godine, kada je 14 pripadnika Torcide uhapšeno u Tuzli nakon masovne tuče sa navijačima Crvene zvezde u blizini tamošnjeg aerodroma.

Grupa navijača Hajduka ušla je u Bosnu i Hercegovinu uz obrazloženje da putuje na humanitarni turnir u Žepče. Međutim, prema tadašnjim izveštajima, nameravali su da napadnu navijače Crvene zvezde koji su se vraćali iz Švedske, gde su pratili utakmicu Lige Evrope protiv Malmea. U sukobu je oštećeno nekoliko automobila, a povređene su 23 osobe, među kojima i jedan policajac.

Portparolka Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić tada je izjavila da je utvrđeno da su u sukobu učestvovali navijači Crvene zvezde i Hajduka.

Prema pisanju portala Federalna.ba, Rinčić je u vreme incidenta boravio u Bosni i Hercegovini. Kako je navedeno, u zemlju je ušao preko graničnog prelaza Kamensko 23. januara u 19.35, a narednog dana evidentiran je u Bugojnu, kao i u blizini tuzlanskog aerodroma u 21.16. Napad na navijače Crvene zvezde dogodio se u 21.55.