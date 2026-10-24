Amerikanac je ipak, malo popustio, pa su crno-beli iskoristili situaciju i uštedeli novac.

Predsednik kluba, Ostoja Mijailović, pričao je o tome za "Mozzart Sport".

-Postigli smo dogovor o raskidu saradnju i time rešili veoma zahtevno pitanje za klub. Parker je imao najveći ugovor u istoriji Partizana, pa je naša odgovornost bila da pronađemo rešenje koje će smanjiti finansijsko opterećenje i omogućiti dalje formiranje ekipe.

Otkrio je i detalje dogovora, a crno-bele su uštedeli milion dolara.

- Za prošlu sezonu ugovor mu je isplaćen u celosti, u bruto iznosu od 3.100.000 dolara. Za ovu sezonu dogovorili smo isplatu približno 50 odsto ugovora. Ukupno će njegovo angažovanje koštati Partizan nešto manje od 5.000.000 dolara za dve ugovorne godine. To je ogroman trošak za klub i važno je da javnost zna tačne razmere te obaveze, ali i da smo dogovorom ostvarili značajnu uštedu u odnosu na punu vrednost ugovora.

Otkriva i da Partizan sada ima slobodno mesto u timu.

-Postoji važna okolnost koju mnogi nisu razumeli: dok je Parker bio registrovan, nismo imali slobodnu licencu za registraciju novog igrača. Njegov odlazak bio je preduslov da registrujemo pojačanje. Dakle, nije bilo dovoljno samo obezbediti novac i pronaći igrača - morali smo prvo da rešimo postojeću situaciju.

Antonio Rivs i Robert Frenks došli su kao pojačanja.

- Zadovoljan sam dolaskom novih igrača. Dovedeni su po izboru trenera, u skladu sa potrebama ekipe i mogućnostima na tržištu. Očekujem da opravdaju poverenje, prihvate zahteve stručnog štaba i doprinesu tome da ekipa igra kvalitetnije i stabilnije.

Redži Peri iz Bosne se pominjao kao pojačanje ne mestu centra.

- Ne bih komentarisao imena igrača koji su pod ugovorom sa drugim klubovima. Što se našeg sastava tiče, potrebe procenjuju trener i sportski sektor, a uprava radi na tome da obezbedi uslove za realizaciju njihovih odluka. Ako bude konkretnih novosti, klub će ih saopštiti.

Kada je večiti derbi u pitanju i peta vezana pobeda...

- Važna pobeda za ekipu i naše navijače. Čestitam igračima i stručnom štabu na borbi, odgovornosti i pristupu utakmici. Derbi ima posebnu težinu, ali sezona je duga i nema razloga za euforiju. Ovakva energija i odnos prema dresu moraju da nam budu standard i u narednim utakmicama - rekao je Ostoja Mijailović.