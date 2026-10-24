Real Madrid pred gostovanje najvećem rivalu ima šest bodova manje od Barselone. Ipak, Portugalac ne smatra da je trenutna forma i stanje na tabeli presudno.

- Istina je da nam ide bolje, postižemo golove, dobro izgledamo… Iz iskustva koje imam, iz El Klasika i raznih derbija, znam da ono što se dešavalo pre meča nema preveliki značaj. Navikli smo da ljudi hvale Barselonu, a nas kritikuju. Oni što su pre nedelju dana mislili da Barselona može da nas deklasira i dalje razmišljaju na isti način. Ne verujem da će promeniti mišljenje. To što se o njima govori lepo ne utiče na mene - rekao je Murinjo.

Kada je Real Madrid u pitanju nezaobilazno je pitanje sudija.

-Iznenadili ste me tim pitanjem. Ime sudije mi nikada nije važno. Uvek polazim od toga da je sudija dobar. Ono što mi pomalo smeta jeste kada se krše pravila. Za sada, prema informacijama koje imam iznutra, pravila nisu prekršena. Pominjala su se imena nekoliko sudija, ali niko mi nije rekao: „Ovaj sudija će voditi utakmicu.“ Ko god da bude, želim mu sreću.

Odao je priznanje Barseloni.

- Da budem iskren, postoje utakmice u kojima Barselona očigledno zaslužuje aplauze, jer radi veoma dobre stvari. Kada je reč o nama, na nas se gleda kao na gotov proizvod, a mi to nismo. Ako nas posmatrate u ovoj fazi procesa, treba da imate na umu da zajedno radimo tri meseca. Kada izuzmemo pripreme i reprezentativne pauze, taj period svodi se na mesec i po dana zajedničkog rada. Daleko smo od onog nivoa na kojem želimo da budemo. Mi smo tek na početku. I ja kao trener nalazim se u početnoj fazi upoznavanja ekipe, analiziram situaciju i pokušavam da uspostavim određene principe. Takođe, i igrači mene tek upoznaju. Zbog toga nije pravedno što nas porede sa ekipom koja je zajedno mnogo duže.

Na kraju ističe da ovaj derbi nema presudan značaj, kao što je maj ono što ga zanima.

- Ovo neće biti test mogućnosti Reala. Real Madrid sa Murinjom mora da osvaja trofeje.

El Klasiko na Kamp Nou počinje u nedelju od 21 čas.