Nakon jezivih dana i noći u Splitu, policija je počela sa hapšenjima, javila je Slobodna Dalmacija.

Tuče pre i posle meča, jeziva prizivanja Adolfa Hitlera, pominjanje koncentracionih logora, 12 minuta prekida zbog bakljade…

Sramotno je bilo u Splitu pre, tokom i posle meča Hajduka i Ajaksa. A u subotu Slobodna Dalmacija piše da je policija počela sa hapšenjima osoba za koje je utvrđeno da su učestvovale u neredima.

Do sada je uhapšeno četvorica navijača Hajduka, pripadnika Torcide. Neki su od ranije poznati policiji, jedan je bio na dopustu u toku izdržavanja zatvorske kazne. Za desetoricom se i dalje traga.

Za troje uhapšenih je određen istražni pritvor, a nakon ispitivanja pred državnim tužiocem, trojica uhapšenih su dovedena pred sudiju u subotu uveče.

Od njih trojice, dvojica su se branila ćutanjem, samo je jedan izneo odbranu i negirao da je počinio delo koje mu se stavlja na teret.

Sudija je nakon toga doneo odluku o istražnom zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela i mogućnosti bekstva, odluka se odnosi i na one za kojima se još uvek traga.

Jedan od uhapšenih je vraćen u zatvor u kome je ranije bio na izdržavanju kazne. On je u vreme nereda bio na „dopustu“ i već je od ranije u statusu osobe lišene slobode.

Svi su osumnjičeni za krivično delo javnog raspirivanja mržnje za koje je zaprećena kazna do tri godine zatvora.