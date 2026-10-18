Golman Čelsija Emilijano Martinez je protiv Evrtona doživeo jezivu povredu, slomljena mu je jagodična kost, sa terena je iznet na nosilima i sinoć je hitno operasan.

On se oglasio posle uspešne operacije, poručio da se vraća na teren za nekoliko sedmica i da je najvažnije da je ekipa osvojila tri boda i da nije primila gol.

Čelsi je inače slavio u Liverpulu rezultatom 2:0 u sedmom kolu Premijer lige.

Argentinac će morati da nosi zaštitnu masku kad se vrati na teren.

Brentvajt, štoper Evertona, naleteo je na Martineza u 66. minutu utakmice. Golman argentinske reprezentacije ostao je da nepomično leži, pomoć mu je najpre ukazivana na terenu, a posle deset minuta je prevezen u bolnicu.