Kristijan Koloko bi trebalo da uskoro postane novi košarkaš Crvene zvezde.

Kako saznaje Meridian sport, crveno-beli su uspeli da pobede konkurenciju i dogovore kapitalno pojačanje za nastavak sezone.

Zvezda je već neko vreme bila u potrazi za novim centrom, a odluka je pala da se krene svim silama na Koloka, koji se nedavno oprostio od Nju Orleansa.

Trka za potpis doskorašnjeg NBA centra je bila zahtevna i veoma teška, jer je nekoliko evroligaša stajalo u redu za potpis Kamerunca.

Ipak, Zvezda je bila najkonkretnija i uspela da dogovori potpis Koloka.