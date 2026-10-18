Tokom ceremonije uoči početka univerzitetske fudbalske utakmice između UTSA i Nejvi, koja se održala u subotu u dvorani Alamodomu, pripadnik američke vojske zadobio je povrede nakon što je pao na teren.

Incident se desio tokom demonstracije spuštanja užadima sa krova dvorane, priređene u znak počasti pripadnicima oružanih snaga i vojnim veteranima.

Četiri oficira trebalo je da se spuste na teren pre početka utakmice, ali je jedan od njih izgubio kontrolu dok se spuštao, skliznuo niz uže i udario o tlo.

Portparol univerziteta UTSA potvrdio je da je demonstraciju izveo tim iz Drugog odreda Šeste borbene trenažne eskadrile, stacionirane u vojnoj bazi San Antonio – Kamp Bulis.

- Duboko smo potreseni incidentom koji se dogodio na početku večerašnje utakmice. Naše misli i molitve upućene su povređenom vojniku, njegovoj porodici i kolegama iz vojske - navodi se u saopštenju.

Medicinsko osoblje odmah je reagovalo, a povređeni vojnik iznet je iz dvorane na nosilima i prevezen u lokalnu bolnicu. Njegov identitet i stepen povreda za sada nisu objavljeni.