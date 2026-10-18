Sebastijan Fundora je i dalje šampion WBC velter kategorije nakon što je nokautom pobedio Ermala Hadribeja u noći iza nas.

Boks meč se održao u Karsonu u Kaliforniji, a okršaj dvojice boksera nije bio posebno zanimljiv niti spektakularan, što se dešava u borbama sa visokim ulozima.

Američki bokser, Fundora, ušao je kao favorit protiv Albanca Hardibeja i Ermal je čak dva puta opomenut zbog nesporstkog ponašanja i zadržavanja protivnika.

Prvi put u trećoj i drugi put u 11. rundi.

Fundora je pametno gađao telo i kombinacije koristio za udarce u glavu, što je ostavilo velike posledice na albanskog boksera.

Kada je Sebastijan napao protivnika u 12. rundi i zadao mu niz opasnih udaraca, Albanac je završio na podu, a oglasilo se zvono za kraj runde samo sekund kasnije.

Sudija Tomas Tejlor pogledao je Hardibeja i doneo odluku da Ermal ne može da nastavi meč, pa je Fundora slavio nokautom u poslednjoj sekundi 12. runde.