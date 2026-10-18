Ulazak NBA lige na evropsko tržište sve je bliži realizaciji, a ambiciozni planovi američke organizacije mogli bi da promene košarkašku mapu Starog kontinenta već od naredne sezone. Pritom, ostaje otvoreno pitanje da li će novi projekat biti pokrenut u saradnji sa Evroligom ili će NBA odlučiti da krene sopstvenim putem.

Među gradovima koji se pominju kao potencijalni domaćini novih klubova nalaze se London i Mančester, ali ideja o stvaranju novog takmičenja ne nailazi na odobravanje svih aktera evropske košarke. Posebno kritičan prema najavljenom projektu je Đordi Bartomeu, nekadašnji prvi čovek Evrolige, koji smatra da bi takav potez mogao ozbiljno da ugrozi položaj klubova sa bogatom istorijom i velikom navijačkom bazom.

Govoreći za radio-stanicu "RAC1", u emisiji „Tu diràs“, Bertomeu je izrazio zabrinutost zbog načina na koji NBA planira da uđe na evropsko tržište, ističući da aktuelni predlog ne vidi kao napredak, već kao potencijalno nazadovanje evropske klupske košarke.

- Kontakti koje sam imao sa NBA ligom, zahvaljujući dobrim odnosima koje smo gradili i brojnim zajedničkim inicijativama, bili su usmereni ka pronalaženju modela saradnje. Ipak, ono što se danas predstavlja kao plan za evropsku košarku izaziva ozbiljnu zabrinutost. Na osnovu onoga što je do sada poznato, teško je uočiti konkretne koristi koje bi evropska košarka mogla da dobije. Klubovi su tokom prethodnih 26 godina imali mogućnost da sami kreiraju svoju budućnost. Naravno, bilo je i dobrih i loših odluka, a deo odgovornosti za njih snosimo i mi koji smo vodili takmičenje. Ipak, najvažnije je da su klubovi zadržali vlasništvo i pravo da odlučuju o načinu na koji će njihovo takmičenje funkcionisati - poručio je Bartomeu.

Nekadašnji čelnik Evrolige povukao je i paralelu između aktuelnih planova NBA lige i nekadašnjeg sistema pod okriljem FIBA, smatrajući da bi novi projekat mogao da vrati evropsku košarku na model u kojem klubovi imaju znatno manje uticaja na sopstvenu sudbinu.

- Suština ovog predloga je da se poništi ono što je izgrađeno tokom prethodnih decenija i da se evropska košarka vrati na početak. Danas se iza svega nalazi ime NBA, nekada je to bila FIBA, ali je princip veoma sličan - klubovi bi ponovo morali da prihvataju pravila koja postavlja neko drugi. Upravo zbog toga smatram da bi ovo bio ozbiljan korak unazad. Ne vidim logiku u tome da klubovi poput Barselone, Real Madrida ili Olimpijakosa moraju da izdvajaju novac kako bi učestvovali u takmičenju koje su decenijama gradili i razvijali. Posebno je sporno to što bi, prema ovakvom modelu, za pokretanje projekta bio prikupljen iznos koji predstavlja tek desetinu novca koji bi klubovi kasnije morali da plate. Takav pristup smatram potpuno neprihvatljivim - zaključio je Bartomeu.