Stipe Lekić, nekadašnji sekretar Torcide i aktuelni član vrhuške ove navijačke grupe, našao se u centru skandala koji je potresao javnost. Ali, nije je iznenadio poznavajući njihov istorijat poslednjih decenija. Posle navijačkog kortea obeleženog nacističkim i antisemitskim povicima, njegovo ime našlo se među onima koje istražuju hrvatske pravosudne institucije. Prema medijskim izveštajima iz susedstva ove večeri, Lekić se posle kraćeg skrivanja predao policiji pošto se zajedno sa još jednim saborcem iz naci-povorke pojavio ispred splitskog zatvora Bilice. Njih dvojica su držali majicu na kojoj je pisalo "novinari crvi", a pošto su torcidaši u saopštenju prethodno optužili medije da vode hajku protiv njihove "naivne i nevine" skupine.

Osim njega, naime, predao se i Leonardo Vučak pošto je tamošnji sud zatražio njihovo hapšenje zajedno sa još dvanaestoricom prestupnika. Inače, poruke koje su hrvatski obožavaoci Hitlera poslali u svet uoči meča sa Ajaksom nisu prve i jedine sa njihovog repertoara. Konkretno Lekić se povezuje sa kontroverznim majicama sa natpisom „Hajduk Jugend“, očiglednom aluzijom na Hitlerjugend, omladinsku organizaciju nacističke Nemačke. Takođe, u martu 2026. kažnjen zbog pevanja ustaških pesama na utakmici Hajduka i Slaven Belupa.