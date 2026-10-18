Utakmica prvog kola Lige konferencija između Hajduka i Ajaksa (2:1) ostala je u senci sramnog ponašanja navijača splitskog kluba iz redova grupe Torcida.

Nacistički poklici, uvrede upućene Jevrejima, mrtvački sanduci bili su deo folklora na ovom meču i u njegovom uvodu. Policija je već krenula da hapsi one koji su prekršili zakon.

Tim povodom se oglasila Torcida Split neverovatnim saopštenjem u kojem se brani nakon skandala.

- Povodom nezapamćene medijske histerije i javnog progona pojedinaca koji su se napli na udaru medija zbog navijačkih povika, koji su u Holandiji deo stalnog repertoara protiv navijača Ajaksa, ovim putem želimo da skrenemo pažnju na opasne trendove manipulacije javnim prostorom i selektivno sprovođenje pravde u našem društvu.

Od navijačkog prepucavanja sa navijačima Ajaksa, uz nesebičnu pomoć medija, napravili ste prvorazredni nacionalni skandal. Bez razumevanja konteksta i ozbiljnog pokušaja utvrđivanja stvarnog značenja izgovorenog, medijski lešinari, kojima su klikovi važniji od činjenica, danima podstiču linč i izlažu pojedince javnoj osudi.

Dok se afere nižu i padaju u zaborav, a država se doslovno i figurativno guši u smeću, sve raspoložive nage usmerili ste na privođenja, pretrese i progon navijača. Odjednom imamo institucije koje rade danonoćno, brzo i besprekorno, dok su za građane spore i neefikasne.

Brzina reakcije institucija u ovom slučaju pokazuje da je efikasno delovanje moguće kada za to postoji politička volja i pritisak javnosti. Zato očekujemo da se ista odlučnost primeni i na afere, korupciju, nepravilnosti i druge probleme koji direktno utču na zdravlje, kvaltet i svakodnevni život građana.

Ovakvi slučajevi, kada je reč o navijačima, nisu presedan. I ranije smo svedočili medijskim hajkana i demonstracijama institucionalne sile, neretko pod snažnim pritiskom javnosti i uz očiglednu potrebu stvaranja utuska odlučnosti i efikasnosti.

Ovakav intenzitet medijskog progona i javnog izlaganja pojedinaca ne viđa se čak ni u slučajevima najokrutnijih ubistava i najtežih krivičnih dela. Takva revnost u potrazi za fotografijama i njihovom objavljuvanju ne pokazuje se ni kada je reč o najgorim ubicama i silovateljima.

Posebno je poražavajuća činjenica da se jednom navijačkom korteu pridaje gotovo nezapamćena medijska pažnja, u razmerama kakve je teško zamisliti bilo gde u Evropi i svetu.

Ta iznenadna efikasnost i selektivna odlučnost, uz neverovatnu usklađenost dela politike, institucija i medija otvara pitanje služi li ova histerija samo kao dimna zavesa - stoji u saopštenju.