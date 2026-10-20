Vođa Torcide, Ante Stipetić, predao se policiji posle podizanja optužnice protiv njega i još 22 osobe, koje se sumnjiče da su učestvovale u skandaloznom korteu pred meč protiv Ajaksa. On se predao u utorak malo pre 17 časova u splitski zatvor na Bilicama. Uz njega se predao i Denis Šipić.
Torcida Split izazvala je međunarodni skandal pred meč protiv Ajaksa u Ligi konferencija prethodnog četvrtka, kada su u korteu pre meča uzvikivali nacističke i ustaške pokliče koji su zgrozili svet.
Torcida je u skandaloznom korteu uzvikivala gadosti poput "Gazi Jevreje", "Aušvic, Aušvic", "Ustaj Adolfe", "Ajmo, ajmo, Ustaše"...
Ovo je izazvalo žestoke reakcije čitavog sveta. Država Hrvatska odlučila je da reaguje nakon nacističkih povika i policija je deo osumnjičenih uhapsila, a za delom navijača raspisala poternice.
Stipetić i Šipić nisu prvi koji su se javili sami u zatvor u Splitu, jer su pre njih to učinili i Stipe Lekić, jedan od najprepoznatljivijih "torcidaša" koji je takođe bio i u naci-korteu, a predao se i Leonardo Vučak.
Svima im je ranije određen jednomesečni pritvor u istražnom zatvoru zbog opasnosti od bega i ponavljanja krivičnog dela.
Policija je podnela krivične prijave protiv 23 osobe zbog sumnje da su javno podsticali na nasilje i mržnju prošlog četvrtka, uoči meča Konferencijske lige u fudbalu, Hajduk Split - Ajaks.
Osim skandiranja koncentracionom logoru Aušvic, nemačkom lideru iz Drugog svetskog rata Adolfu Hitleru i pored pokliča protiv Jevreja ("Gazi Jevreje"), pevalo se i o paljenju Jevreja i vređala se Ana Frank, devojčica koja je sa 15 godina preminula u nacističkom logoru.
Komentari (0)