Vođa Torcide, Ante Stipetić, predao se policiji posle podizanja optužnice protiv njega i još 22 osobe, koje se sumnjiče da su učestvovale u skandaloznom korteu pred meč protiv Ajaksa. On se predao u utorak malo pre 17 časova u splitski zatvor na Bilicama. Uz njega se predao i Denis Šipić.

Torcida Split izazvala je međunarodni skandal pred meč protiv Ajaksa u Ligi konferencija prethodnog četvrtka, kada su u korteu pre meča uzvikivali nacističke i ustaške pokliče koji su zgrozili svet.

Torcida je u skandaloznom korteu uzvikivala gadosti poput "Gazi Jevreje", "Aušvic, Aušvic", "Ustaj Adolfe", "Ajmo, ajmo, Ustaše"...

Ovo je izazvalo žestoke reakcije čitavog sveta. Država Hrvatska odlučila je da reaguje nakon nacističkih povika i policija je deo osumnjičenih uhapsila, a za delom navijača raspisala poternice.