Fudbaleri Borusije Dortmund pobedili su Sabah u Bakuu rezultatom 2:1 u Ligi šampiona i tako prekinuli niz od tri utakmice bez trijumfa u svim takmičenjima.

Dortmund je od početka nametnuo ritam i poveo već u desetom minutu. Golman Sabaha Stas Pokatilov nije uspeo da ukroti udarac Feliksa Nmeče, a Girasi je iskoristio odbitak i zatresao mrežu.

Gosti su nastavili da prete, ali je Sabah postepeno podizao nivo igre. Domaćin je u 30. minutu nakratko proslavio izjednačenje preko Džoja Lensa Mikelsa, ali je pogodak poništen zbog ofsajda. Ipak, Sabah je do odmora stigao do 1:1, pošto je Aden Makarti glavom realizovao slobodan udarac Puhača.

Dortmund je u nastavku ponovo preuzeo kontrolu i u drugom poluvremenu stigao do odlučujućeg gola. Verman je centrirao ka drugoj stativi, gde je Girasi volej udarcem poslao loptu u mrežu i doneo gostima novu prednost.

Do kraja su oba tima imala prilike da promene rezultat, ali je Dortmund sačuvao minimalnu prednost i upisao važan trijumf. Girasi je tako stigao do četiri gola u ovogodišnjem izdanju Lige šampiona.

Sabah je, s druge strane, pretrpeo prvi poraz na domaćem terenu u evropskim utakmicama ove sezone, nakon što je prethodno zabeležio pet pobeda.

U Istanbulu je Slavija iz Praga šokirala Fenerbahče i otkinula bod Turcima u 90. minutu, a bilo je 2:2.

Turski tim nije uspeo da sačuva prednost, a Česi su zahvaljujući ofanzivnoj igri došli do vrednog boda u Istanbulu, golom mladog Kačora u 90. minutu.

Golove za domaćina postigli su Oguž Ajdin, Mejson Grinvud.

Ali, Slavija nije odustajala. Provod je smanjio prednost Turaka, a onda je Kačor u 90. minut utišao Istanbul i doneo Česima veliki bod.