Sve se dogodilo za vreme treninga, što je svakako još veći udarac za ekipu iz Izraela, koja će tako na dosta dug perioda ostati bez igrača koji je posebno prošle sezone imao jako dobre brojke u dresu Makabija.

Njegova povreda potvrđena je nakon magnetne rezonance koja je urađena, a Lundberg je kroz godine već imao povrede slične prirode zbog kojih je bio van terena na duže vreme.

On je bio starter na svih šest utakmica u Evroligi ove sezone za Makabi i beležio je 7,7 poena po utakmici uz 3,0 asistencija za 23 minuta provedena na terenu.

Povodom povrede se oglasio i sam Makabi, koji je želeo da otkloni bilo kakve medijske spekulacije povodom povrede svog startera.