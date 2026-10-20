Ova utakmica je zakazana za 22. oktobar, s početkom od 20 časova i 45 minuta i to u okviru Evrolige. Crno-beli će biti domaćin, a željno svi navijači isčekuju ovaj duel.

Ogromna zainteresovanost uvek vlada za ove duele između Partizana i Zvezde, zbog čega i ogroman broj navijača često pohrli ka Areni. Ista situacija se očekuje i ovoga puta, dok je Partizan poslao i jednu poruku putem svojih javnih glasila.

Partizan se trenutno nalazi u nešo slabijem ritmu, pošto su poraženi u tri uzastopne utakmice u Evroligi, dok je Zvezda sa druge strane na četiri uzastopne pobede.

Sada su crno-beli poslali i jednu poruku, a ona očigledno služi da motiviše igrače Đoana Penjaroje.

- Nek ne igra ko se lomi - stoji u objavi Partizana na društvenim mrežama.