CR7 je duboko u nadoknadi prvog poluvremena promašio penal.

Promašio je čitav gol sa 11 metara. Golman je pride pročitao stranu u koju će Portugalac šutirati, ali nije imao ni potrebe da interveniše.

Tako je propustio zlatnu šansu da "podeblja" svoj golgeterski saldo, pa do daljeg ostaje na 981 pogotku u profesionalnoj karijeri, uključujući mečeve za klubove i za reprezentaciju.

Pogledajte promašaj Portugalca:

Portugalac neće baš po dobrom pamtiti ovu nedelju, a razlog nije samo promašen jedanaesterac već i suspenzija koju mu je dan ranije zvanično izrekao FS Portugalije zbog nediscipline tokom reprezentativne akcije.

Istina, kazna je krajnje simbolična - 30 dana suspenzije (19 već odradio) i 225 evra.

Daleko više boli ga, naravno, neprecizan udarac sa bele tačke.