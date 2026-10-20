Podgoričanima je ovde pobeda bila neophodna, jer bi u slučaju poraza umanjili šanse za prolazak u narednu fazu takmičenja. Odmah su krenuli ozbiljno, već u prvoj četvrtini ubacili 31 poen, a do poluvremena su stekli prednost od 14 poena (56:42).

Ni u nastavku meča nije bilo "spavanja", pa je Budućnost presekla niz od dva poraza i sada je na polovičnih 2-2 u sredini tabele.

Jogi Ferel je sa 21 poenom uz pet skokova i šest asistencija vodio Budućnost do pobede, dok je Džuvan Morgan, baš kao i Džastin Smit imao 18 poena pored svog imena, s tim da je ovaj drugi dodao i čak devet skokova.

Srpski košarkaš, centar, Stefan Đorđević dao je četiri poena uz četiri skoka i jednu asistenciju za Budućnost.

U Neptunasu je najefikasniji bio Donatas Tarolis sa čak 22 poena i devet skokova.

Kada je reč o narednom kolu, Budućnost će biti gost ekipi Trenta u Italiji.