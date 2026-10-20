Košarkaši Partizana dočekaće Crvenu zvezdu u sedmom kolu Evrolige u četvrtak, 22. oktobra od 20.45 časova.

Zvezda u nešto boljem raspoloženju dočekuje taj meč s obzirom da je posle dva uvodna poraza vezala četiri pobede.

Partizan, posle tri uzastopna trijumfa, upisao je tri poraza, doduše, protiv jakih timova, Reala, Panate i Fenera.

Ali, sada će sve uči biti uprte u večiti derbi, a crno-beli su se oglasili i saopštili da je Arena rasprodata!

Nema sumnje, čeka nas pravi košarkaški praznik.