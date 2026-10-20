Neverovatno veče je viđeno u Ligi šampiona. U terminu od 21 sat smo gledali sedam spektakularnih utakmica na kojima je postignuto čak 33 gola!

Pari Sen Žermen je u derbiju trećeg kola savladao Barselonu sa 4:2 i tako joj naneo prvi poraz ove sezone. Mančester siti je bio neumoljiv protiv Marka Nikolića i AEK-a, slavivši na "Etihadu" sa 5:1. Liverpul je uspeo da savlada Viljareal sa 4:3 iako je gubio 2:0. Roma je deklasirala Slovan sa 4:0, PSV je na "Dragau" savladao Porto minimalnim rezultatom, Napoli je u sjajnom meču slomio uporni Bode sa 4:3, a pobednika nije bilo jedino na meču Štutgarta i Atletiko Madrida koji je završen rezultatom 1:1.

Branilac titule je zaustavio strašnu seriju Barselone. Dobili su Katalonci 11 mečeva u svim takmičenjima od početka sezone, ali su poklekli na "Parku prinčeva".

Nakon dosta propuštenih prilika sa obe strane, PSŽ je poveo u 38. minutu kada je gol postigao Dezire Due. Barsa je izjednačila na početku drugog poluvremena, konkretno u 56. minutu preko mladog Ćavija Esparta. Novo vođstvo domaćinu donosi Lukas Ernandez golom u 72. minutu, a onda je usledila spektakularna završnica. Lamin Jamal je u 79. minutu izveo magiju i pogodio za 2:2, da bi potom samo dva minuta kasnije Vitinja projektilom sa distance doneo "svecima" treće vođstvo na utakmici. Konačan rezultat je postavio Fabijan Ruiz u 86. minutu. PSŽ sada ima maksimalnih devet bodova, dok je Barselona ostala na šest.

Mančester siti je demonstrirao silu protiv Nikolićeve čete. Poveli su "građani" već u 12. minutu preko Eliota Andersona. Prednost je duplirao Foden u 34, a na početku drugog dela su gosti iz Atine smanjili zaostatak. Pilios je u 52. minutu postigao pogodak i dao nadu svom timu, ali je ona vrlo brzo ugašena. Rajan Šerki je samo pet minuta kasnije vratio Sitiju dva gola prednosti, da bi potom Foden sa još dva pogotka u 65. i 76. minutu kompletirao het-trik i postavio konačan rezultat.

Neverovatan meč je viđen i na "Enfildu", gde Liverpul u prvih pola sata nije znao gde mu je glava. Viljareal je već u četvrtom minutu utišao domaće navijače kada je Mikautadze postigao gol. Novi šok za tim Antonija Iraole usledio je u 29. minutu, kada je ispala odbrana "redsa", što je Komesanja surovo kaznio i pogodio za 0:2. Povratak Liverpula je najavio Mekalister golom u 36. minutu, a u nadoknadi prvog dela Arauho pogađa za 2:2. "Enfild" je proključao u 66. minutu. Sjajni Mekalister se drugi put upisao u strelce i doneo Liverpulu potpuni preokret, a samo tri minuta kasnije je Virc povisio na 4:2. Delovalo je da je domaćin završio posao, ali se "žuta podmornica" nije predavala i u 87. minutu je smanjila zaostatak. Ipak, Liverpul je uspeo da sačuva prednost i dođe do pobede.

Goleadu smo imali i na stadionu "Dijego Armando Maradona", gde je Napoli uspeo da savlada Bode. Utakmica je počela na spektakularan način pošto je Mateo Politano posle samo 50 sekundi doneo vođstvo Napolitancima. Gosti iz Norveške su uzvratili u 27. minutu preko Haugea, da bi potom u finišu prvog dela Skot Mektominej vratio prednost na stranu domaćina. Prava ludnica je viđena nakon jednog sata igre. Helmersen je u 62. minutu poravnao na 2:2, a Hauge je nedugo zatim imao veliku šansu da preokrene rezultat. Kazna je stigla vrlo brzo, pošto je Mektominej postigao svoj drugi gol na meču, da bi pred sam kraj, autogolom Bjortufta, bile raspršene sve nade Norvežana. Fet je dao nadu u četvrtom minutu nadoknade, ali vremena za povratak i novo čudo više nije bilo.

Istovremeno, Roma se u Rimu iskupila za tragičan poraz od Reala prošle nedelje (3:4) i došla do izuzetno ubedljivog trijumfa. Strelci za tim Đanpjera Gasperinija bili su Hermoso, Molina, Pisili i Malen.

PSV je bio bolji rival na "Dragau" i za to je nagrađen u 57. minutu, kada je Til postigao pogodak. Porto je u nastavku pokušavao da se vrati, propustio je nekoliko dobrih prilika i rezultat se do kraja nije menjao.

Jedini remi viđen je u Nemačkoj. Štutgart je poveo protiv Atletika u 36. minutu preko Levelinga, ali je Hulijan Alvarez na samom startu drugog dela doneo izjednačenje gostima iz Španije. Imali su Madriđani igrača manje od 64. minuta kada je Hjulmand dobio direktan crveni karton, ali su uspeli da izdrže do kraja i ostanu neporaženi.

Preostali mečevi trećeg kola su na programu u sredu.

PSŽ - BARSELONA 4:2 (1:0)

MANČESTER SITI - AEK 5:1 (2:0)

LIVERPUL - VILJAREAL 4:3 (2:2)

ŠTUTGART - ATLETIKO MADRID 1:1 (1:0)

NAPOLI - BODE/GLIMT 4:3 (2:1)

PORTO - PSV 0:1 (0:0)

ROMA - SLOVAN 4:0 (2:0)

Završene su utakmice!

86. minut - Nastavlja se goleada u Parizu. Fabijan Ruiz pogađa za 4:2 i verovatno stavlja tačku na ovaj meč.

87. minut - Nije gotovo na "Enfildu". Viljareal smanjuje na 4:3 i najavljuje uzbudljivu završnicu.

81. minut - Šta se ovo dešava na "Parku prinčeva"!? Fantastičan projektil Vitinje i PSŽ po treći put večeras stiže do prednosti.

79. minut - Kakva ludnica u Parizu! Ne predaje se Barselona koja po drugi put poravnava rezultat. Strašan gol Lamina Jamala za 2:2. Tek nas čeka drama u derbiju večeri!

72. minut - PSŽ ponovo vodi! Lukas Ernandez je postigao pogodak za veliku radost u Parizu.

76. minut - Puče petarda na "Etihadu". Het-trik sjajnog Fodena. Težak poraz Marka Nikolića i njegove ekipe.

69. minut - Deluje da Liverpul postavlja stvari na svoje mesto. Florijan Virc se upisuje u strelce i sada je 4:2.

66. minut - Potpuni preokret Liverpula! Još jedan pogodak Mekalistera za 3:2 i erupciju oduševljenja na "Enfildu".

65. minut - Novi gol Mančester sitija. Drugi put se Foden upisuje u strelce. Deluje da je sve rešeno na "Etihadu".

63. minut - Ne predaje se Bode! Novo izjednačenje u Napulju.

55. minut - Barselona je izjednačila u Parizu! Mladi Ćavi Espart je utišao "Park prinčeva" i postigao gol za 1:1.

58. minut - Potpuna dominacija Rome. Malen je iskoristio penal i sada je 4:0.

57. minut - Majstorija Rajana Šerkija. Siti ponovo ima dva gola prednosti protiv AEK-a.

57. minut - Više nema mečeva bez golova. PSV je poveo na "Dragau" protiv Porta.

52. minut - Deluje da je Roma završila posao. Pisili je postigao gol za velikih 3:0.

52. minut - Vraća se AEK! Pilos je postigao gol, Nikolićev tim smanjuje zaostatak.

47. minut - Sjajan početak drugog dela. Atletiko stiže do izjednačenja protiv Štutgarta preko Hulijana Alvareza.

Poluvreme!

45+2 minut - Ludnica na "Enfildu", Liverpul se vratio u meč! Domaćin je u smiraj prvog poluvremena došao do izjednačenja preko Ronalda Arauha.

41. minut - Mektominej vraća prednost Napoliju!

39. minut - Roma je duplirala prednost protiv Slovana. Pogodio je Molina.

38. minut - Evo konačno gola u derbiju večeri! Pari Sen Žermen vodi protiv Barselone na "Parku prinčeva", strelac je Dezire Due.

36. minut - Vraća se Liverpul! Cimikas je izveo korner, Mekalister postigao gol i sada je 1:2.

36. minut - Gol i u Nemačkoj. Štutgart vodi protiv Atletika.

34. minut - Teška situacija za Nikolića i njegov AEK. Siti vodi 2:0 na "Etihadu" pogotkom Fodena.

29. minut - Novi šok za Liverpul! Viljareal ima velikih 2:0 na "Enfildu". Ispala je odbrana "redsa", što koristi Komesanja i postiže pogodak.

26. minut - Bode je izjednačio protiv Napolija! Hauge je pogodio za 1:1.

22. minut - Evo gola i na "Olimpiku". Roma vodi protiv Slovana, strelac je Ermoso.

12. minut - Vodi Mančester siti protiv AEK-a. Enco Fernandez je pogodio prečku iz slobodnog udarca. Lopta se potom odbila do Eliota Andersona koji je šalje u mrežu. Loš početak za tim Marka Nikolića.

4. minut - Au, kakav šok na "Enfildu"! Viljareal vodi protiv Liverpula!

1. minut - Kakav početak! Napoli je poveo protiv Bodea već na startu utakmice golom Politana.

Počele su utakmice!

20:45 - U mečevima koji su počeli u 18:45, Borusija Dortmund je savladala Sabah sa 2:1, dok su Fenerbahče i Slavija odigrali nerešeno 2:2.

20:16 - Startne postave Rome i Slovana:

20:15 - Sastavi Porta i PSV-a:

20:12 - Startnih 11 Napolija i Bodea:

20:12 - Postave Štutgarta i Atletika:

20:11 - Sastavi Liverpula i Viljareala:

20:11 - Startnih 11 Sitija i AEK-a:

20:10 - Startne postave PSŽ-a i Barselone:

20:00 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmicama trećeg kola Lige šampiona. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja sa svih mečeva.