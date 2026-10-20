Prvi čovek NBA lige istakao je da aktuelni šampion već ima iskustvo osvajanja titule i igranja u finalu, a da se od SGA i ekipe očekuje da ponovo stignu do završne serije.

-Šej Gildžus-Aleksander... Već je osvojio jednu titulu. Igrao je u finalu. Ponovo ide ka finalu - barem se tome nadaju - rekao je Silver.

Oklahoma Siti je predvođena kanadskim plejmejkerom osvojila NBA titulu u sezoni 2024/25, kada je u finalnoj seriji savladala Indijana Pejserse sa 4-3 u pobedama.

Gildžus-Aleksander je te sezone proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP) regularnog dela, a potom je poneo i priznanje za MVP-ja finala.

Silverove reči oslikavaju očekivanja koja prate Tander u novoj sezoni.

Posle osvajanja šampionskog prstena, Oklahoma Siti ponovo ulazi u borbu za sam vrh NBA lige, sa Gildžus-Aleksanderom kao centralnom figurom tima.