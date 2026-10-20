Oni će snage odmeriti u okviru sedmog kola Evrolige, a crno-beli će biti domaćin. Oni neće moći da računaju na nekolicinu svojih košarkaša. Između ostalog i kapitena Vanju Marinkovića.

Kapiten Partizana i reprezentativac Srbije se povredio još tokom prethodne sezone na meču sa Hapoelom iz Tel Aviva i sačekao ga je izuzetno dug oporavak. Partizan se oglasio i rekao da je dobio zeleno svetlo da se vrati treninzima, ali...

Vanja Marinković je bio gost podkasta "6.75", gde je bio oči u oči sa Ognjenom Dobrićem, kapitenom Zvezde.

Marinković je otkrio da on sigurno neće igrati za derbi, pošto se još nije oporavio. Pričao je i o svom oporavku u Finskoj.

- Dobro je prošlo u Finskoj. Nisam spreman za derbi. Biću, biću vrlo uskoro, ali ne za derbi.