Italijanski stručnjak je u najavi naredne utakmice protiv Ulma u Evrokupu upozorio na kvalitet protivničke ekipe, a posebno je izdvojio mladost i fizičke sposobnosti sastava iz Nemačke.

- Oni su veoma talentovan, veoma mlad i atletski moćan tim. Pokušaće da nam se suprotstave igrajući svoju košarku. Prva stvar na koju moramo da obratimo pažnju jeste da nametnemo sopstvenu igru. Ne potcenjujem nijedan tim. Naše misli i koncentracija isključivo su usmereni na ovaj meč. Reč je o veoma talentovanoj ekipi i moramo da budemo izuzetno oprezni - rekao je Trinkijeri.

Bivši trener Partizana se posebno osvrnuo na povratak pred domaću publiku, čija je podrška njegovom timu nedostajala tokom uvodnog dela sezone.

- Pripreme smo počeli sredinom avgusta i stigli smo do tačke u kojoj smo praktično samo jednom igrali pred svojim navijačima. To mi zaista nedostaje. Ne samo meni već i igračima i čitavom timu. Sve ovo vreme stalno smo igrali na gostovanjima, ne zbog nečije greške, već jednostavno zbog načina na koji je raspored napravljen. Samo dva puta smo igrali u svojoj dvorani, a jednom od ta dva puta tribine su bile prazne. Zato se radujemo što ćemo ponovo igrati pred našim navijačima.

Jedno od pitanja izazvalo je i njegovu karakterističnu reakciju. Italijanu se nije dopala upotreba reči „normalnost“.

- To je veoma dobro pitanje. Ipak, prvo ste upotrebili reč koju mrzim, a da to, naravno, niste znali. Reč je o "normalnosti". Za mene normalno znači prosečno. Ne želim da budem prosečan. Ne želim to ni za svoje igrače ni za tim.

Objasnio je i zbog čega stalno traži više od ekipe.

- Nikada nisam zadovoljan. Plaćen sam da ne budem zadovoljan, već da svakog dana guram ekipu napred i unapređujem je. Verovatno će nam biti potrebno malo više vremena nego što sam očekivao. Do januara ćemo proći kroz određene faze napretka. Međutim, to ne znači da nećemo pokušati da igramo na najbolji mogući način - zaključio je Trinkijeri.