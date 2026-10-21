Krenulo je onom trojkom Nemanje Nedovića za konačnih 73:76 - i hvatanje „grobara“ za glavu - u prvom ikad derbiju srpskih rivala u Evroligi. Otad, gosti su se više gostili nego domaćini radovali...

Dvoboj večitih iz 8. decembra 2022. upisan je u istoriji kao prvi u najjačem klupskom takmičenju, a dobila ga je gostujuća ekipa uprkos tome što je uz crno-bele bilo 18.000 navijača. Crveno-bele je bodrilo nekoliko stotina te večeri u Beogradskoj areni i radovalo se pobedničkom košu iza linije 6,75 metara dva sekunda pre kraja.

Mesec i po kasnije, na Savindan, Partizan je u hali „Aleksdandar Nikolić“, tadašnjem domu kluba s Malog Kalemegdana, uzvratio udarac. Još bolniji, slaveći minimalnu pobedu - 79:78. Do predstojećeg evroligaškog derbija, sutra od 20.45 u najvećoj dvorani Srbije, bilo je još šest megdana.

U sezoni 2023/24. i Partizan i Zvezda su iskoristili prednost domaćeg terena i nadmoć u brojnosti publike, da bi se 2024/25. gosti ponovo gostili. U prošlom šampionatu Evrope „valjak“ je stigao do oba trijumfa, koja mu doduše nisu mnogo značila u konačnom plasmanu, pa u ukupnom skoru vodi 5:3 u pobedama. I 3:2 kao gost.

U iščekivanju derbija kvote se menjaju iz dana u dan, pa je uloga favorita prešla s jedne na drugu stranu večitih rivala.

OKRŠAJI U EVROLIGI

Sezona 2022/23: Partizan - Zvezda 73:76, Zvezda - Partizan 78:79. Sezona 2023/24: Partizan - Zvezda 88:86, Zvezda - Partizan 88:72. Sezona 2024/25: Zvezda - Partizan 77:89, Partizan - Zvezda 71:73, Sezona 2025/26: Partizan - Zvezda 79:76, Zvezda - Partizan 82:89.