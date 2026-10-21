Huan Karlos Ferero, bivši trener Karlosa Alkaraza, govorio je o ogromnom pritisku sa kojim se Španac suočavao još na samom početku karijere zbog poređenja sa Rafaelom Nadalom.

Nekada prvi reket sveta i šampion Rolan Garosa iz 2003. godine je sa Alkarazom sarađivao do decembra 2025. kada je usledio neočekivan rastanak. Ferero je u razgovoru za "As" objasnio koliko je bilo teško zaštititi mladog igrača od očekivanja javnosti.

- Rafa je uvek bio primer, ne samo za Karlosa, već za sve nas. Vidite tu želju za napretkom, borbeni duh, posvećenost i to da nikada ne odustaje. Sve te vrednosti koje predstavlja sportista poput njega mogu da se prenesu i na igrače koji dolaze - rekao je Ferero.

Kako ističe, Nadal je bio jedan od glavnih uzora Alkarazu tokom odrastanja.

- U tom smislu, jedan od uzora koje je Karlos uvek trebalo da prati bio je Rafa.

Problem je nastao kada su poređenja dvojice Španaca postala svakodnevna, još pre nego što je Alkaraz napravio velike rezultate.

- Nismo mogli da kontrolišemo ta poređenja. Znali smo da postoje i da su istovremeno razlog za veliki ponos. Pokušavali smo malo da smanjimo pritisak kako bi se Karlos osećao što prijatnije i mogao da izgradi sopstveni put.

Ferero smatra da konstantno poređenje sa jednim od najvećih igrača u istoriji može da predstavlja ogroman teret za mladog tenisera.

- Stalno poređenje sa jednim od najvećih igrača u istoriji komplikuje stvari. Ljudi su se pitali da li će Karlos osvojiti više Grend slem turnira od Rafe, a on je tada tek počinjao i još nije osvojio nijedan.

Takva očekivanja, kaže Ferero, u tom trenutku delovala su gotovo nestvarno.

- To je tada izgledalo veoma daleko i bilo je kao ogroman teret koji je morao da nosi - zaključio je Ferero.