Olden Polinis tvrdi da je Jokićev mentalitet oblikovalo detinjstvo u Srbiji i bombardovanje koje je preživeo.

Bivši NBA košarkaš poručuje da srpski centar ne mari za pritisak i kritike, jer je navikao na mnogo teže okolnosti.

Najbolji NBA košarkaš Nikola Jokić iz sezone u sezonu igra sve bolje i dominantnije. Naporan rad je bez sumnje ključ uspeha, a ponešto je i u mentalitetu. Kako je srpski centar postao trostruki MVP pokušao je da odgonetne i bivši NBA košarkaš Olden Polinis, koji veruje da je ključ i u detinjstvu Somborca. Preživeo je bombardovanje domovine, što je, prema bivšem igraču Jute, sigurno ostavilo trag na razvoj Nikole Jokića.

-Stvarno mislite da se Džoker (Nikola Jokić) brine zbog vašeg vikanja i urlanja? Taj čovek je izbegavao bombe i metke, bombe koje su padale na njegovu zemlju. Izbegavali su rakete. Ma dajte, ljudi, prestanite", rekao je Olden Polinis u podkastu "Byron Scott's Fast Break".

Nikola Jokić je najbolji iz mnogo razloga, ali i zbog toga jer ne bira utakmice. "Dugačke klupe" NBA franšiza omogućavaju timovima da velike zvezde povremeno propuste po koju utakmicu, ali to nije slučaj sa srpskim centrom. U sezoni za nama, Nikola Jokić je imao verovatno najdužu pauzu, kad je mesec dana bio van terena zbog povrede. Ipak, poznat je po tome jer ne bira utakmice, kao većina zvezda.

-Jokić bi mogao da igra u bilo kojoj eri jer poseduje širok spektar veština i veoma je čvrst. Taj čovek igra, ne veruje u odmaranje i propuštanje utakmica radi opterećenja. Zato bi definitivno mogao da igra i u ono vreme. On nije tip igrača koji pribegava takvom odmaranju. Upravo zato kažem da ima takav mentalitet - objasnio je Olden.