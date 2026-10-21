Trener grčkog šampiona je uprkos porazu našao i svetle tačke u igri svog tima.

-Zadržavali smo sopstveni stil igre i identitet. Nismo želeli da igramo defanzivno i da se povučemo pozadi kako bismo preživeli. Do određene mere smo uspeli u tome. Bili smo sposobni da kontrolišemo loptu, organizujemo napade, pa čak i da stignemo do njihovog šesnaesterca. Statistika to pokazuje i to me raduje. Posed je bio 60-40 u korist Sitija, uz 16-11 u šutevima. To pokazuje da nismo došli samo da bismo preživeli, već smo bili tim koji je spreman da kazni i najmanju grešku. Uspeli smo da budemo blizu njihovog gola, ali je neverovatan kvalitet Sitija napravio razliku. Bilo je individualnih grešaka, ali video sam i pozitivne elemente - rekao je Nikolić posle meča.

Izdvojio je i ono što mu se nije svidelo.

-Imamo tri boda i moramo da budemo konkurentni u Ligi šampiona. Ako postoji jedna stvar koja mi se nije dopala, to je što smo pokazali previše poštovanja. Više nego što je trebalo. Nismo dobili nijedan žuti karton, a to znači da smo pokazali previše poštovanja. Da bismo nešto izvukli, možda je trebalo da pokažemo više hrabrosti i više drskosti. Sada se okrećemo grčkom prvenstvu.

Posebno je istakao podršku navijača njegovog tima.

-Naši navijači su bili neverovatni i u Londonu i u Mančesteru. Stvorili su predivnu atmosferu, ponosni smo na njih”.