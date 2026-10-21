Ana Ivanović je nedavno boravila u Italiji, a svojim pratiocima na društvenim mrežama otkrila je da je ovaj odmor provela u društvu najbližih prijatelja.

Nekadašnja najbolja teniserka sveta iskoristila je slobodno vreme za beg od svakodnevnih obaveza, uživajući u prelepim italijanskim pejzažima i slikajući se kako vozi legendarni italijanski skuter kroz lokalne ulice.

Sudeći po njenim objavama, bivša sportistkinja blista od sreće, a putovanje je uspešno privela kraju porukom: „Dani u Italiji uspešno završeni!“.

Mediji prenose da je ovaj odmor za Anu došao kao savršeno opuštanje i pokazatelj da u punom sjaju nastavlja dalje nakon emotivno teškog perioda i razvoda od bivšeg nemačkog fudbalera Bastijana Švajnštajgera, sa kojim ima troje dece.