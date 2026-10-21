Bukmejkeri veruju crveno-belima, a verovatno očekuju i da navijači malo poguraju domaćina. Prema trenutnim kvotama, Crvena zvezda je blagi favorit za osvajanje sva tri boda. Kvota na pobedu pulena trenera Alberta Rijere iznosi 2,35, nerešen ishod vrednuje se sa 3,75, dok je kvota na trijumf Kopenhagena 3,05.

Crveno-beli će pokušati da iskoriste podršku navijača i stignu do važnih bodova, ali ih očekuje ozbiljan zadatak protiv ekipe koja je već pokazala da poseduje kvalitet za nadmetanje na evropskoj sceni. Kopenhagen je u prvom kolu demonstrirao napadačku moć protiv Brage, pa će odbrana Zvezde morati da bude na visokom nivou ukoliko želi da izbegne novi rezultatski neuspeh.

Kada je reč o broju pogodaka, kvota na više od 2,5 gola iznosi 1,65, dok je za manje od 2,5 gola ponuđena 2,18. Zanimljiva je i opcija da oba tima postignu gol, na koju je kvota 1,55, dok je za negativan odgovor ponuđena kvota 2,35. Takođe, rezultati iz prvog kola nagoveštavaju da bi publika mogla da gleda goleadu.

Posebnu pažnju privlače kvote na potencijalne strelce. Među igračima Crvene zvezde izdvaja se Aleksandar Katai na koga je kvota 2,9 da će postići gol u bilo kom trenutku, na Marka Arnautovića je ponuđena kvota 3,25, dok je na gol Bambe Dijenga 2,60. Na pogodak Mirka Ivanića koeficijent je 4,2, a Vasilija Kostova 4,33. Na drugoj strani, najveću pažnju privlače Mohamed Eljunusi i Andreas Kornelijus.

Kvota na pogodak Eljunusija iznosi 2,87, dok se gol Kornelijusa vrednuje kvotom 3,10. Zvezda je u Luganu bila pred pobedom, ali je ekspresno sve prokockala, dok je kvota da će imati prednost posle prvih 45 minuta meča protiv Kopenhegena i na kraju slaviti 3,75, a 31 da će se ipak Danci radovati posle preokreta. S druge strane kvota je 26 da bi Zvezda mogla da napravi veleobrt posle vođstva gostiju nakon prvog dela meča.