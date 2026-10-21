Košarkaši Lijetkabelisa savladali su Balkan u Evrokupu, a Nenad Čanak nasmejao je sve na konferenciji za štampu.

Bivši trener Partizana vrlo dobro vodi litvansku ekipu koja je zabeležila tesnu pobedu protiv već otpisane ekipe iz Bugarske, a Čanku se na kraju utakmice nije svidelo ono što je gledao, pa je dao i vrlo zanimljiv komentar:

- Moram da kažem, ovo je možda najgora utakmica u kojoj sam ikada učestvovao, bilo kao trener, bilo kao igrač. Napadački vrlo loše sa obe strane, borili smo se, nismo kontrolisali kako da igramo u napadu protiv njihove agresivne odbrane. Nisam srećan šta smo pokazali, vrlo loša prezentacija mog tima - istakao je Čanak.

Lijetkabelis je slavio rezultatom 64:57. Litvanski tim ima 3 pobede i 1 poraz, Balkan je još bez trijumfa nakon četiri odigrane utakmice.