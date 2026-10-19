Prve večeri nove sezone NBA lige odigraće se još dva meča između branioca titule Njujorka i Filadelfije, kao i San Antonija i Oklahome.



Srbiju će ove sezone predstavljati šest košarkaša - trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić (Denver), Bogdan Bogdanović (Hjuston), Nikola Jović (Majami), Tristan Vukčević (Vašington), Nikola Topić (Oklahoma), Bogoljub Marković (Milvoki) i trener Toronta Darko Rajaković.



Kao i prethodnih sezona, klubovi su podeljeni na Zapadnu i Istočnu konferenciju sa po 15 ekipa.



Šest najboljih timova iz obe konferencije plasiraće se u plej-of, dok će ekipe od sedmog do 10. mesta igrati u plej-inu.



Svi klubovi u NBA ligi odigraće po 82 utakmice, a ligaški deo završiće se 11. aprila 2027. godine.



Njujork brani titulu šampiona NBA lige, pošto je prošle sezone u finalu plej-ofa pobedio San Antonio.



Boston je najtrofejniji sa 18 titula NBA lige, a Los Anđeles Lejkersi imaju 17 trofeja.