Kako piše Clutch Points, pred franšizom iz Kolorada nalazi se nekoliko važnih izazova, od zdravstvenog stanja ključnih igrača do budućnosti ugovora srpskog centra.

Ovaj sajt izdvojio je tri prognoze za predstojeću sezonu Denvera: prva je da bi svih pet startera moglo da odigra najmanje 70 utakmica, druga da bi novajlija Trevon Brazile mogao da postane važan igrač sa klupe, dok se treća odnosi na mogućnost da Nagetsi ponovo završe na trećem mestu Zapadne konferencije.

Jokić će, očekivano, imati ključnu ulogu u ostvarivanju tih ciljeva. Denver je prethodnu regularnu sezonu završio sa 54 pobede, ali je u plej-ofu eliminisan već u prvoj rundi protiv Minesote.

Brojne povrede i problemi u odbrani otežali su ekipi borbu za viši plasman, a dodatni izazov predstavlja odlazak Pejtona Votsona, koji je karijeru nastavio u Klivlend Kavalirsima.

Denver je odlučio da izbegne ulazak u drugi poreski prag, zbog čega će veći teret ponovo pasti na Jokića i Džamala Mareja.

"Posebno važna tema biće i Jokićeva ugovorna situacija. Srpski košarkaš naredne godine ima mogućnost da potpiše petogodišnje produženje ugovora vredno čak 359,5 miliona dolara. Takav ugovor dodatno bi ograničio finansijsku fleksibilnost Nagetsa, koji će morati pažljivo da planiraju naredne poteze kako bi zadržali šampionske ambicije", piše Clutch Points.

Za Denver će zato zdravlje nosilaca igre biti od presudnog značaja.

"Ukoliko Jokić, Marej i ostali starteri budu redovno na raspolaganju, Nagetsi bi mogli da ostanu među najboljim ekipama Zapada. Ipak, pitanje dubine sastava i defanzivne stabilnosti ostaje otvoreno, a upravo bi ti faktori mogli da odluče koliko daleko tim iz Kolorada može da stigne u novoj sezoni", dodaje se u tekstu.

Denver će prvu utakmicu nove NBA sezone odigrati protiv Oklahoma Siti Tandera, na gostujućem terenu.