Džered Batler oborio je lični rekord po broju postignutih poena u ABA ligi protiv Krke.

Crvena zvezda savladala je juče Krku u gostima bez problema, u utakmici 4. kola ABA lige.

Najefikasniji u pobedi bio je Džered Batler sa 21 poenom, za samo nešto više od 14 minuta u igri.

Međutim, na prvi pogled statistike ništa specijalno, pre svega jer je ubacio samo dve trojke iz šest pokušaja.

Ipak, Zvezdin bek je za kratko vreme uspeo da obori lični rekord po broju poena u regionalnom takmičenju. Još jedna potvrda uspona njegove forme pred najvažniju utakmicu u ovom delu sezone – Večiti derbi sa Partizanom u Evroligi.