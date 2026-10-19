Dejan Kuluševski nalazi se pred povratkom fudbalu posle čak 526 dana pauze. Krilni napadač Totenhema oporavio se od teške povrede kolena, a trener Roberto De Zerbi uvrstio ga je u konkurenciju za duel sa Koventrijem.

Za londonski klub ovo je važna vest u trenutku kada se nalazi u ozbiljnoj rezultatskoj krizi. Totenhem je poslednji na tabeli Premijer lige i još čeka prvu pobedu u sezoni, pa bi povratak švedskog reprezentativca mogao da donese dodatne opcije u napadu.

Kuluševski je, inače, poznat kao navijač Crvene zvezde, a tokom prethodne sezone bio je i na "Marakani" da gleda "večiti" derbi.