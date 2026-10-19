Nedavno je određen žreb za šesnaestinu finala Kupa Srbije, a Partizan će na startu gostovati Budućnosti iz Krušika, učesniku Srpske lige Zapad.

Ova utakmica će biti odigrana u Valjevu, ali bi termin mogao da bude drugačiji od predviđenog – 28. oktobra.

Crno-beli bi mogli nastup u najmasovnijem takmičenju da započnu nedelju dana kasnije – 4. novembra, navodi portal "Meridiansport".

Razlog je prethodno odložena utakmica Superlige Srbije sa Radničkim iz Niša. Ovaj duel nije odigran 9. avgusta, jer je Partizan iskoristio opciju odlaganja usled nastupa u evropskim kvalifikacijama.