Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u četvrtak (18.45) ekipu Kopenhagena u drugom kolu Lige konferencije.

Danski klub, koji ove sezone igra mnogo bolje nego pre i lider je u Danskoj, verovatno neće moći da računa na vezistu Mads Emil Madsen koji se tek oporavio od mononukleoze.

"Možete da imate neku ideju, a onda da se probudite sutradan i osećate potpuno mrtvo. Situacija je takva da se prati iz dana u dan, videćemo kako će mi telo reagovati. Frustrirajuće je to što sam se povredio i odmah zatim i razboleo. Drago mi je da nisam propustio previše utakmica, ali to su stvari koje se dešavaju. Ne mogu da uradim ništa, osim da čekam i potrudim se da svaku šansu koju dobijem iskoristim najbolje što mogu", kazao je Madsen posle meča sa Orhusom.