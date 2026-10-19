Žoze Murinjo govorio je o kontroverzi na konferenciji za medije i istakao da nije uspeo da dođe do snimaka incidenta.

Portugalski stručnjak je nakon utakmice pokušao da pogleda spornu situaciju putem televizijskih snimaka, ali tvrdi da nije uspeo da pronađe materijal na osnovu kojeg bi mogao da donese zaključak.

-Niko nije uspeo da mi pokaže ono što kažu da se dogodilo. Nemam snimke i nisam uspeo da vidim tu situaciju. Tražio sam snimke od televizije i analitičara, ali nisam dobio nijedan snimak onoga o čemu se priča i što je naljutilo Sevilju. Govorim potpuno iskreno - rekao je Murinjo.

Trener je dodao da ne bi imao problem da prizna ukoliko smatra da je njegov tim imao korist od sudijske odluke.

-Ako se jednog dana dogodi nešto za šta budem smatrao da nam je išlo u korist, neću imati nikakav problem da izađem i to kažem. Ipak, mislim da će nam se mnogo češće dešavati suprotno, jer je to prirodan tok stvari. Ako se do El Klasika pojavi neki snimak, voleo bih da ga pogledam - poručio je portugalski trener.

Murinjo se nije detaljnije upuštao u raspravu o tome da li je Guler zaslužio isključenje, uprkos kritikama trenera Sevilje Luisa Garsije Plaze, koji je smatrao da je sudija morao da pokaže crveni karton turskom fudbaleru.

-Neću to da komentarišem - kratko je poručio Murinjo.

Kada je reč o samoj utakmici, trener Reala bio je zadovoljan izdanjem svoje ekipe, koja je dominirala i stigla do ubedljive pobede od 4:1.